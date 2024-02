È arrivato il giorno della finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus sostenuto da spettacolari dati d’ascolto, culminati nel record della quarta serata dedicata ai duetti e alle cover, ospiterà nuovamente sul palco del teatro Ariston tutti e trenta gli artisti in gara, assieme alla presenza di numerosi ospiti.

Gli ospiti della finale

In primis ci saranno Luca Argentero e Claudio Gioè, che presenteranno il film “Màkari 3”. Gigliola Cinquetti sarà presente per celebrare i 60 anni del brano “Non ho l’età”, mentre il ballerino Roberto Bolle regalerà al pubblico una straordinaria performance. Sul palco della nave ancorata al largo di Sanremo, avremo l’opportunità di apprezzare l’esibizione del rapper Tedua, mentre in Piazza Colombo, sul Suzuki Stage, si esibirà Tananai. La serata sarà segnata anche dalla presenza di Fiorello, il co-conduttore.

C0me funziona il voto

Il pubblico da casa avrà il potere di votare gli artisti tramite televoto. Alla conclusione delle votazioni, verrà stilata una classifica basata sulla media percentuale tra la serata finale e quelle precedenti, determinando la posizione finale dalla trentesima alla sesta. Dopo l’annuncio dei primi cinque classificati, i voti saranno azzerati. Gli artisti si esibiranno nuovamente e saranno giudicati dalla giuria della sala stampa (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). L’insieme di questi voti decreterà la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024.

L’ordine di esibizione dei cantanti in gara nella finale di Sanremo

Di seguito l’ordine di esibizione dei cantanti in gara, gli orari saranno resi noti soltanto nel tardo pomeriggio. L’inizio è previsto per le 20:45

1 Renga e Nek – Pazzo di te

2 BigMama – La rabbia non ti basta

3 Gazzelle – Tutto qui

4 Dargen D’Amico – Onda alta

5 Il Volo – Capolavoro

6 Loredana Bertè – Pazza

7 Negramaro- Ricominciamo tutto

8 Mahmood -Tuta gold

9 Santi Francesi – L’amore in bocca

10 Diodato – Ti muovi

11 Fiorella Mannoia- Mariposa

12 Alessandra Amoroso – Fino a qui

13 Alfa – Vai!

14 Irama – Tu no

15 Ghali – Casa mia

16 Annalisa – Sinceramente

17 Angelina Mango – La noia

18 Geolier – I p’ me, tu p’ te

19 Emma – Apnea

20 Il Tre – Fragili

21 Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

22 The Kolors – Un ragazzo una ragazza

23 Maninni – Spettacolare

24 La Sad – Autodistruttivo

25 Mr.Rain- Due altalene

26 Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

27 Sangiovanni – Finiscimi

28 Clara -Diamanti grezzi

29 Bnkr44 – Governo punk

30 Rose Villain – Click boom!

