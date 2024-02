Il day after la serata delle cover e dei duetti, che ha sancito la vittoria finale di Geolier e la reazione, piuttosto indecente, del pubblico dell’Ariston che ha fischiato il vincitore perché probabilmente aspettata al primo posto della top 5 Angelina Mango dopo la performance da brividi con “La rondine“, la canzone cantata da suo papà Pino, e si è alzato in piedi abbandonato il teatro mentre l’artista napoletano si esibiva nuovamente, arrivano le ferme condanne di Amadeus e degli altri artisti presenti in gara.

Ma soprattutto arrivano le parole di Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, 23 anni, astro nascente del rapper italiano e seguitissimo, così come emerso in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo, in tutto il Paese e non solo a Napoli. Ieri si è esibito insieme con Guè, Luché, Gigi d’Alessio nel medley ‘Strade’ e, oggi, in conferenza stampa ha così commentato i fischi: “Sono un modo per esternare un parere, come l’applauso. Ieri io mi sono esibito davanti all’Ariston con le persone che fischiavano e se ne andavano. E’ stato difficile, veramente. Però alla fine è un parere, potevano applaudire come restare neutre”. Poi ha aggiunto: “Ieri mi ha colpito molto l’esibizione di Angelina Mango, di Annalisa. Angelina ha emozionato tantissimo, anche mia mamma che dovrebbe essere dalla mia parte a prescindere” dice ridendo. “Però è normale son contento per come è andata: non ho vinto io, ha vinto il rap ieri. E sono felice di questo”.

A Geolier viene chiesto “Pensi di aver rubato?”: la replica del rapper

Poi la domanda che lascia sgomenti ma che viene gestita bene dal rapper. “Non ti senti di aver rubato o a disagio per la vittoria di ieri?” gli viene chiesto in conferenza stampa, quasi a doversi giustificare del plebiscito di voti avuto. Geolier replica: “Mi sento a disagio a rispondere a questa domanda. Non so che dirti, veramente: ho una fanbase che mi ha sempre supportato, non mi sento di aver rubato, è un brutta parola”.

I fischi sono associabili ad una forma di razzismo? “Credo non ci sia più questa cosa del razzismo nord-sud, non esiste… Al di là della classifica, io avrò ricordi bellissimi di Sanremo: alle persone sto facendo vedere ciò che sono davvero, niente di più e niente di meno”. Nella quarta serata erano tre le giurie a doversi esprimere sui 30 cantanti in gara: pubblico con il televoto (34%), sala stampa, tv e web (33%) e radio (33%).

Amadeus condanna l’Ariston: “Fa male vedere persone andare via durante esibizione”

A condannare il gesto del pubblico dell’Ariston anche Amadeus: “Mi ha fatto male vedere le persone andare via. Mi è capitato vedere la mia squadra perdere ma non sono mai andato via. È una forma di rispetto. Cerchiamo di avere rispetto di tutti. Geolier è un ragazzo, diamo il buon esempio“. Il direttore artistico, alla sua ultima edizione dopo le cinque consecutive, ha poi precisato: “Geolier è un ragazzo, se è risultato primo vuol dire che è stato il più votato. Il disappunto ci sta, i fischi nei confronti di un ragazzo di poco più di 20 anni che ha vinto e ricorderà quel momento, no. Geolier è un professionista, ha cantato. Dopo non ho avuto occasione di parlargli”, ha aggiunto Amadeus.

Amadeus affronta poi l’aspetto territoriale, spiegando che “adesso c’è la fazione pro e contro Napoli. Poi chiunque vinca stasera io credo che l’avrà meritato. Credo che noi siamo un paese fortemente unito con una velocità incredibile a disunirsi. Nelle disgrazie e nei festeggiamenti l’Italia si unisce, quando si toccano certe note ci mettiamo velocemente l’uno contro l’altro. La musica è di tutti, molti di quelli che hanno contestato Geolier avranno un figlio e un nipote che ha scaricato e ascolta i suoi brani”.

Sui social Geolier, tra i favoriti insieme ad Angelina Mango e Annalisa, si aggiudica anche il primo posto nella classifica della community di TikTok : sono stati infatti oltre 28mila i video creati utilizzando “I p’ me, tu p’ te” . Al secondo posto si piazza “Sinceramente” di Annalisa con 21.700 video mentre si piazza terza “Pazza” di Loredana Berté, scelta per accompagnare oltre 5.400 mila video. In quattro giorni – annuncia TikTok – sono stati oltre 57 mila video creati utilizzando l’hashtag ufficiale #Sanremo2024.

