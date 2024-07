E pensare che solo due settimane fa la relazione tra Fedez e Garance Authié sembrava essere stata ufficializzata. Entrambi avevano condiviso le stesse foto dalle stesse località in Puglia, dove il rapper era impegnato nelle registrazioni di Battiti Live. Pochi giorni prima, avevano postato immagini di una cena insieme a Milano, in un rinomato ristorante, dove la ragazza aveva partecipato anche alla registrazione di un videoclip. Ancora prima, a fine maggio, un weekend a Montecarlo durante il Gran Premio di Formula 1 aveva rivelato la loro relazione al pubblico, con i paparazzi pronti a immortalare la coppia. Tuttavia, la fiamma della torrida estate di Fedez sembra essersi già spenta.

Lo testimoniano le nuove foto pubblicate ieri dal settimanale Chi, che mostrano chiaramente come il rapper abbia già voltato pagina, lasciandosi alle spalle la storia con la modella 14 anni più giovane (nata nel 2004) per una nuova, affascinante e misteriosa ragazza.

Chi è Sveva Magatti, la nuova fiamma di Fedez

Diffuso il suo volto, non è servito tanto tempo per identificarla. Il suo nome è Sveva Magatti, di lei non si sa molto, pur avendo il profilo Instagram aperto. È una studentessa di Interior design al Politecnico di Milano, segno zodiacale dello Scorpione, che è anche il suo tatuaggio sul braccio sinistro. Il rapper è stato paparazzo con lei dai fotografi di Chi a Polignano a Mare (Bari) dove si è rilassato a bordo piscina di una masseria in Puglia in compagnia dell’amico Emis Killa. Nelle foto si vedono Sveva e Federico scambiarsi un bacio coperti dalle piante e alcune coccole sulla sdraio mentre prendono il sole insieme a metà pomeriggio. Posizione inequivocabili, con Fedez che scavalca la ragazza per tornare al suo posto dopo un momento di intimità.

Con Fedez l’inseparabile fido Silvio

Il cantante si diverte in vacanza in piscina assieme al Golden retrive Silvio che indossa i suoi stessi occhiali: si tratta della la stessa razza canina di Paloma, rimasta a vivere con Chiara Ferragni e i bambini Leone e Vittoria nella casa a CityLife a Milano, e ormai un inseparabile amico del cantante. È con lui ovunque, dallo studio di registrazione, alle vacanze, sul divano e in aereo privato. Su Instagram si vedono foto di cane e padrone che dormono insieme a letto. Future fidanzate avvisate.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco