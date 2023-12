Con Stefano De Martino il matrimonio “non è finito per un tradimento, è iniziato con un tradimento dopo un mese poi chiacchierato anche con le signorine… sono state carine, hanno ammesso subito tutto, una decina, sono arrivata a dodici e mi sono fermata…”. Durante un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica in, Belen Rodriguez torna sulla fine del matrimonio con De Martino (“il divorzio è in corso”) e racconta la fase acuta della depressione che l’ha colpita per i continui tradimenti da parte dell’ex marito.

“La depressione è venuta a bussare alla mia porta. E’ stato l’anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. Sono caduta in basso, più in basso di così non si poteva” racconta Belen. “Sono finita in una bella clinica per 20 giorni”, ha raccontato. “Non mi alzavo più dal letto, non aprivo le finestre, non guardavo la luce, non mangiavo più, ero arrivata a 47 chili. Mi sono guardata ed ho detto, stai morendo… Però, poi mi sono tirata su le maniche… ho aperto quelle finestre e ho reagito”. Chi le era accanto “non ha saputo accompagnarmi. Mi sono sentita completamente sola. Mi sono sentita tradita nel profondo, nel vero senso della parola”, ha ammesso la showgirl, che ha parlato anche di come fosse fallito il tentativo di tornare con l’ex marito Stefano De Martino: “L’ultima volta con lui non è nemmeno iniziata. Lui lavorava a Napoli, lui non ha saputo aiutarmi, non ha saputo essere un marito, non c’era il matrimonio… se ti vedo cadere, io ti tengo la mano… l’amore per me è un’altra cosa… lui non ha saputo amarmi”.

Belen Rodriguez e la luce con Elio Lorenzoni: “Mi chiederai di sposarmi?”

Adesso racconta di aver visto “la luce”, spiegando di essere è felice con il nuovo compagno, l’imprenditore Elio Lorenzoni. ”Una delle persone più eleganti e rispettose che abbia mai conosciuto, eravamo amici da anni. Non è stato semplice starmi accanto, con tanti pianti e delusioni, ma la luce piano piano è tornata… Ho chiesto scusa a lui e alla mia famiglia, mi spiace, a casa sono sempre stata un pilastro importante e nessuno si aspettava di vedermi crollare così…” ha raccontato Belen che ora sogna un nuovo matrimonio. ”Quando siamo partiti in viaggio per le Maldive gli ho detto, ‘ma ti sei portato l’anello? Mi chiederai di sposarmi? E lui mi ha detto che voleva aspettare che fossi divorziata per chiedermelo e non lo sono ancora. Poi quando siamo arrivati a Dubai è andato a comprarlo l’anello e me lo ha chiesto” racconta con un pizzico di. commozione.

Belen e il lavoro: “Mi sono fermata per rispetto”

Belen dice di credere di più nell’amore che nel lavoro e per questo senso di responsabilità si è allontanata da Le Iene e Tu si che vales: ”Mi sono fermata perché se avessi continuato a lavorare, sarei irresponsabile, avrei mancato di poco rispetto alla produzione, in quei momenti non c’ero… ero smarrita… sono caduta in basso, più di così non si poteva.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo