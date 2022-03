Belen Rodriguez e Stefano De Martino: è ritorno di fiamma? Nelle ultime settimane i due sono stati spesso beccati insieme. La showgirl argentina ha inoltre condiviso delle stories, sul suo profilo Instagram da oltre 10 milioni di follower, che sembrano confermare il riavvicinamento con l’ex marito, dopo la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, nata a luglio 2021. Una conferma ufficiale però non è mai arrivata.

E così Mara Venier, nella puntata di Domenica In del 27 marzo, non si è fatta scappare l’occasione di indagare sulla vita privata dell’ex ballerino, oggi conduttore, ospite del programma.

“Sono felice e sereno”

Mara Venier ha prima parlato con Stefano De Martino della sua nuova carriera come presentatore, intrapresa dopo l’addio al mondo della danza. Poi l’ex ballerino ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua famiglia e sul nonno, con cui aveva un legame speciale. Ovviamente il discorso si è spostato sul suo ruolo di padre e sul rapporto con il figlio Santiago (nato nel 2013 proprio dalla relazione con la Rodriguez). Dopo aver mostrato una foto del bambino con i genitori, la conduttrice gli ha quindi chiesto se stesse con la mamma in quel momento. “Penso di sì” ha risposto l’ex ballerino. Mara Venier ha quindi salutato l’argentina: “Ciao Belen un bacione, non la vedo da tanto… E tu? Non la vedi da tanto?” “La vedo spessissimo“, ha confermato De Martino.

La Venier ha però continuato: “Non voglio farti nessuna domanda, sono momenti della vita delicati e privati, che riguardano soltanto te e della persona che c’è dall’altra parte, ma vorrei soltanto chiederti che momento è questo“. De Martino, diventando serio dopo uno scambio di battute, ha quindi risposto: “Sono molto felice e sereno. Sono molto contento.” Una frase che quindi sembra confermare la ritrovata intesa con l’ex moglie, dopo le precedenti separazioni. I due, che si sono sposati il 20 settembre del 2013 dopo circa un anno di relazione, si sono separati ufficialmente nel 2015, per poi riprovarci nel 2019 e decidere nuovamente di lasciarsi l’anno successivo, nel periodo post-lockdown.

“Certe amicizie non finiscono mai, mentre alcuni amori possono finire e possono anche ricominciare…Mai dire mai” ha scherzato la conduttrice.

Un altro figlio? “Magari sì…”

Nel corso dell’intervista a Domenica In, Mara Venier ha inoltre chiesto a Stefano De Martino se pensa di diventare di nuovo padre. “Quando è nato Santiago avevo 23 anni e quella giusta dose di incoscienza che in certi casi serve. Oggi non riuscirei a immaginare la mia vita senza mio figlio” ha raccontato l’ex ballerino 32enne. “Avendo un bambino così grande e avendo costruito un rapporto così intimo con lui, a volte, ma credo sia naturale, mi dispiacerebbe quasi. Mi dispiacerebbe per lui. Però magari sì, tanto sono partito talmente presto che c’è ancora tempo“.

Diventare genitore, del resto, gli ha fatto capire tante cose. “Quando diventi padre, almeno a me è successo così, capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori e quanto a volte poco si ricambia quell’amore” ha sottolineato, visibilmente emozionato. “È una cosa inspiegabile“.

Redazione

Mariangela Celiberti