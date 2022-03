È bersaglio di critiche Olga Plachina, moglie dell’ex schermidore e campione olimpico 43enne Aldo Montano, per le sue parole sulla guerra in Ucraina. “Sono una ragazza russa e sono fiera di esserlo. Vladimir Putin mi è sempre piaciuto come presidente e allo stesso modo il nostro regime”, aveva dichiarato tramite i social l’ex quattrocentista e vincitrice del concorso Miss Sport e Miss Best Model.

La coppia ha avuto due bambini, Olympia e Mario. Montano e Plachina stanno insieme dal 2016. Lei è di 17 anni più giovane del marito. La donna ha espresso la sua posizione in occasione del suo 25esimo compleanno. Ad alcuni commenti che sulla sua pagina la sollecitavano a dire la sua, Plachina non si è tirata indietro. Ed è partita subito la valanga di critiche.

“Vergognati!”, hanno scritto in tanti. “Ma hai visto cosa sta facendo il tuo presidente? Ti rendi conto di quel che dici?”. Qualcuno, ma in netta minoranza, ha provato a difenderla apprezzando il coraggio nell’esprimere la sua opinione. Aldo Montano non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Plachina ha infine provato a spiegarsi con altre parole, provando a mettere fine alle polemiche.

“Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io per dare ragione a uno o all’altro schieramento? Sono una ragazza semplice“, ha scritto. “Mi dispiace solo che si dia tutto il torto ai russi, dal momento che non è così. Da parte di tutti c’è una propaganda enorme, perché si risponde solo ai propri interessi. Poi è ovvio che mi dispiaccia per tutto quello che sta accadendo. Ho tanti amici che vivono in Ucraina”.

La guerra in Ucraina va avanti dal 24 febbraio, da quando il presidente della Russia Vladimir Putin ha annunciato la sua operazione per “smilitarizzare” e “denazificare” Kiev. Per le Nazioni Unite sono almeno 925 i civili morti nel conflitto: almeno 137 donne, 39 bambini, 11 ragazze e 25 ragazzi. Quasi 1.500 i feriti. I profughi ormai hanno superato i tre milioni di persone.

