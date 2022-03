Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono (di nuovo) una coppia. La showgirl argentina, ora conduttrice de Le Iene su Italia Uno, e l’ex ballerino, presentatore di Stasera tutto è possibile su Rai Due, sono tornati insieme per la terza volta. A confermare la love story- dopo i rumors- è stata la stessa Belen lo scorso 10 marzo, quando ha pubblicato una story su Instagram in cui, nonostante il buio, si intravede il profilo dell’ex marito che dorme accanto a lei. Un video terminato con un sorriso e le dita a simulare la V di ‘vittoria’. Nessun commento, ma un gesto che vale più di mille parole. Un’intesa ritrovata, dopo le due separazioni precedenti, testimoniata anche dal fatto che la sera del 19 marzo, giorno della festa del papà, Belen l’abbia trascorsa a casa di Stefano. Con lei non c’era solo Santiago, il primogenito di 8 anni avuto da De Martino, ma anche Luna Marì, la bimba nata lo scorso luglio dalla relazione con l’ex hair stylist Antonino Spinalbese.

La relazione (finita) con Antonino Spinalbese

Sabato scorso Belen ha infatti condiviso delle immagini sulle stories del suo profilo Instagram da oltre 10 milioni di follower mentre, seduta sul divano di Stefano insieme alla piccola Luna Marì, guarda in tv il serale di Amici. Il programma condotto dalla De Filippi ha infatti esordito il 19 marzo su Canale 5 e tra i giudici c’è proprio De Martino.

Antonino Spinalbese sembra ormai solo un lontanissimo ricordo. Le loro strade continuano a incrociarsi per Luna Marì, nata il 12 luglio 2021, ma la relazione, sbocciata nel 2020, è terminata lo scorso dicembre. Belen ha parlato della rottura con l’ex parrucchiere- di 11 anni più giovane- in un’intervista a Gente lo scorso febbraio. “Ci conoscevamo poco”, ha spiegato al settimanale. “Io ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane?” ha poi sottolineato la showgirl 37enne. Le speranze di costruire una famiglia con lui sono quindi svanite in fretta. Ma Belen, in un’altra occasione, aveva poi parlato anche del rapporto con il papà di Santiago, dato che da qualche tempo si rincorrevano le voci di un ritorno di fiamma: “Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli” aveva raccontato.

La storia con Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono conosciuti nel 2012 proprio ad Amici: una love story coronata dalla nascita di Santiago e dal matrimonio, celebrato nel 2013. Nel 2015 la prima rottura: lui, che all’epoca delle nozze era poco più che ventenne, si era sentito ‘schiacciato’ dalla popolarità della moglie. “A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro, volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen‘ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così” ha raccontato in un’intervista a Repubblica.

Ma l’addio tra i due è durato qualche anno, dato che nel 2019 sono tornati insieme per lasciarsi di nuovo nel periodo post-lockdown. Una volta terminata la relazione con Antonino Spinalbese, Belen ha ritrovato la complicità con Stefano. Dopo essere stati paparazzati insieme, in teneri atteggiamenti, prima per le strade di Milano e poi a Courmayeur con le fedi al dito (dove l’ex ballerino aveva raggiunto la showgirl impegnata su un set fotografico con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias), è arrivata la conferma che tutti i fan aspettavano. Un matrimonio che in realtà non è mai finito, nonostante le infedeltà da parte di lui (“È il più sensuale, ma anche il più infedele” ha detto di lui l’argentina). Che questa volta sia davvero per sempre?

