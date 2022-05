Stefano De Martino dopo essere decollato come conduttore è pronto a fare il salto nel mondo del cinema: il prossimo 9 giugno debutterà con Il giorno più bello di Andrea Zalone accanto a Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido e Fiammetta Cicogna. Fino al cinema dal ballo, il talent show “Amici” di Maria De Filippi, le storie con Emma Marrone e Belén Rodriguez, Napoli, la televisione: è senza dubbio uno dei personaggi tv del momento. Si è raccontato in un’intervista a Il Corriere della Sera.

Figlio di un ballerino e di un’insegnante di sostegno, ha cominciato a fare danza a 10 anni, a 18 ha vinto una borsa di studio per la New York Broadway Dance Center. È esploso con la partecipazione al talent show ideato da Maria De Filippi su Mediaset “Amici” con la quale mantiene ancora oggi un legame forte e professionale. Ormai è lanciatissimo come conduttore: su Rai2 ha guidato Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella.

Quest’ultimo era il nome del bar del nonno a Torre Annunziata, provincia di Napoli. “Era un’istituzione, c’era rispetto. Poi con l’avvento degli esponenti più giovani della criminalità organizzata è stato più difficile gestirlo. Credo sia stata una delle ragioni che lo hanno portato alla chiusura, difficilmente si piegava a certe richieste”. De Martino ha due fratelli: Adelaide di 27 anni e Davide di 18 anni. “Sono cresciuto a Torre Annunziata nei primi anni ‘90, i tempi del pizzo e della malavita organizzata. Ma nei luoghi più difficili ci sono tantissime persone perbene che si fanno scudo con la loro professionalità per smentire quella fama”.

Prima di “Amici” aveva fatto anche il fruttivendolo. Amici l’aveva presa come l’ultima chance. Al talent nacque la relazione con la cantante Emma Marrone. “È una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv…”. Dopo anni lui ora è tornato con Belén Rodriguez, showgirl argentina dalla quale ha avuto anche un figlio, Santiago.

“Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”. Dice di non essere sicuro di avere divorziato. “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”. E quindi niente seconde nozze.

