Un altro episodio di radicalismo islamico torna a far tremare Bruxelles. È ancora un lupo solitario a tentare di colpire: armato di coltello ha cercato di entrare nella residenza del primo ministro belga, Alexander De Croo, situata accanto al palazzo del governo in rue de la Loi.

Ggrida “Allah Akbar” e tenta di entrare nella residenza del primo ministro

L’aggressore, al grido di “Allah Akbar”, ha tentato di superare l’ingresso, ma è stato fermato e arrestato. Attualmente si trova sotto indagine. Al momento dell’incidente, la residenza del premier era circondata da giornalisti impegnati a seguire le delicate trattative per la formazione del nuovo governo.

Lo shock di Alexander De Croo e i precedenti dell’attentatore

De Croo ha espresso il suo shock per l’accaduto. Le autorità hanno rivelato che l’aggressore aveva un passato problematico: era già stato ricoverato in un istituto psichiatrico su ordine giudiziario ed era noto per un precedente tentativo di assalto all’ambasciata statunitense e per questo tenuto sotto osservazione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco