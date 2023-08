E’ stata ritrovata Benedetta Cristofani, la ragazzina di 12 anni scomparsa il 4 agosto scorso da Tarquinia, comune di 15mila abitanti in provincia di Viterbo. La giovane, che si era allontanata volontariamente, è stata trovata a Roma, è in buone condizioni e si trova attualmente presso la stazione dei carabinieri di Cecchignola. Le ricerche già in mattinata erano arrivate a buon punto con gli investigatori che avevano raccolto elementi utili a rintracciare la ragazzina scomparsa a Tarquinia dove si trovava in gita con gli operatori della casa famiglia di Roma.

Benedetta si sarebbe allontanata con un trolley e dopo essere salita su un pullman avrebbe fatto perdere le sue tracce. Ad aiutare poliziotti e carabinieri impegnati nelle ricerche, anche il padre della 12enne, Roberto Cristofani, che ha confermato il ritrovamento. Una storia difficile quella della giovane che già in passato era stata aiutata da una famiglia di amici per rimediare all’assenza della madre. Famiglia dove si sarebbe recata in questi giorni.

Poi ad aprile scorso Benedetta era stata affidata al padre Roberto ma in più occasioni era fuggita fino al collocamento in una casa famiglia.

Secondo quanti riferisce il Corriere.it, Benedetta si è presentata dai carabinieri in compagnia della madre. Il motivo della fuga sarebbe riconducibile a una lite avuta dalla minorenne con gli operatori che le avevano tolto il telefonino in quanto lo stava utilizzando senza permesso.

