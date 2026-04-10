Le querele temerarie sono diventate una forma silenziosa ma pervasiva di pressione sul giornalismo. Non fanno rumore, non producono titoli, ma agiscono in profondità: scoraggiano, rallentano, talvolta piegano. È qui che si misura la qualità di una democrazia. Non nella proclamazione astratta della libertà di stampa, ma nella sua concreta praticabilità.

Sia chiaro: la tutela dell’onorabilità è un principio non negoziabile. La reputazione personale è un bene giuridico essenziale, e va difeso. Ma altro è la difesa, altro è l’abuso. Quando l’azione legale diventa uno strumento per intimidire, per alzare il costo del dissenso, per logorare economicamente e psicologicamente chi informa, allora si entra in un terreno scivoloso. È il passaggio dalla giustizia alla strategia.

Il problema, oggi, è duplice. Da un lato, le tutele contro le querele temerarie restano deboli, frammentarie, spesso inefficaci.

Dall’altro, il confine tra critica legittima e invettiva personale si è fatto incerto, complice un ecosistema comunicativo dominato dalla velocità, dalla polarizzazione, dalla ricerca dell’impatto immediato. In questo spazio ambiguo prosperano sia gli abusi di chi querela, sia le leggerezze di chi scrive.

Serve dunque una riflessione più profonda, che non si limiti a contrapporre libertà e responsabilità, ma le ricomponga. Difendere il giornalismo significa proteggere chi lavora con rigore, verifica, misura. Ma significa anche riaffermare un’etica della parola pubblica, che distingua la critica dall’insulto, l’analisi dall’aggressione. Il punto non è ridurre i diritti, ma renderli compatibili. Una normativa più equilibrata, capace di sanzionare gli abusi senza comprimere la libertà, è oggi necessaria. Perché una democrazia matura non teme la critica. Teme, piuttosto, il silenzio che nasce dalla paura.

© Riproduzione riservata

Deborah Bergamini