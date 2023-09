“La Germania tornerà ad accogliere migranti quando l’Italia applicherà le norme di Dublino“. È questo quanto comunicato oggi pomeriggio da parte del ministero dell’Interno tedesco dopo i fatti dei giorni scorsi. Ieri, è infatti trapelata la notizia della decisione di Berlino di sospendere temporaneamente l’accoglienza volontaria dei richiedenti asilo provenienti dall’Italia nell’ambito del meccanismo di solidarietà.

Scelta presa per mettere un freno alla notevole pressione migratoria affrontata dalla Germania e per contrastare il comportamento del governo italiano. La comunicazione a Roma è già arrivata nei giorni scorsi. La scelta tedesca non è altro che una risposta del governo federale alle restrizioni imposte dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che da nove mesi ha bloccato i trasferimenti dalla Germania previsti dalla Convenzione (secondo l’atto legislativo UE, i richiedenti asilo che viaggiano in un altro Paese dell’Unione senza permesso dovrebbero generalmente essere rimandati in quello di primo ingresso).

Lo Stato italiano ostacola il tutto dal 5 dicembre scorso. Il governo tedesco tiene il punto: non accoglierà più migranti finché l’Italia non rispetterà la normativa Europea e alla stampa comunica: “Roma aggrava la nostra crisi”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco