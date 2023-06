L’assoluzione di Silvio Berlusconi nel terzo filone dell’inchiesta sul caso Ruby ha chiuso definitivamente una vicenda giudiziaria durata 13 anni . Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Assolti anche gli altri 28 imputati, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori: le assoluzioni, sempre con la formula “perché il fatto non sussiste”, hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore. Ma che fine hanno fatto oggi le ragazze che hanno gravitato attorno all’ex premier?

Nicole Minetti

Uno dei nomi e dei volti più celebri dell’inchiesta. La Minetti prima dell’incontro con Silvio Berlusconi lavorava come igienista dentale poi la svolta. Coinvolta nel caso Ruby, Nicole è stata condannata in via definitiva a due anni e due mesi nel 2019 e successivamente a un anno e un mese nel 2021 nell’ambito di Rimborsopoli. Lontana dal Parlamento e dalle aule giudiziarie la Minetti ha ritrovato la tranquillità dell’anonimato a Ibiza dove si destreggia tra la moda – come testimonial di alcune linee di bikini – e la console da deejay.

Marysthell Polanco

Anche lei fuori dall’Italia, la giovane ha trovato l’amore e si è trasferita in Svizzera con il marito, il giocatore di basket Westher Molteni dal quale ha avuto un figlio. Marysthell Polanco ha partecipato alla prima edizione de La pupa e il secchione, incidendo un singolo con altre amiche “arcorine” (diventate Las Muñecas con Clase) e facendo numerosi provini, tra i quali uno con Pier Francesco Pingitore per il Bagaglino.

Questa la sua dichiarazione appena uscita dall’aula bunker del tribunale di Milano a febbraio 2023: “”A Berlusconi dico che Dio esiste, è una persona di grande cuore e tutto prima o poi nella vita torna. Gli faccio auguri di una lunga vita. Si goda questo momento. Lo hanno attaccato e per lui abbiamo pagato tutte. Berlusconi è stato attaccato per anni e – ha spiegato Polanco – per questo ha avuto una vita molto difficile. Io come le altre siamo stati dei numeri e a nessuno è fregato niente di noi”.

Le gemelle De Vivo

A settembre 2022, durante il processo, il loro legale Mascalchi aveva chiesto l’assoluzione specificando che le due ex showgirl erano state etichettate per anni come escort ma quella definizione proprio non apparteneva alle sue assistite. Oggi si conoscono ben pochi particolari della vita delle gemelle. Le ragazze si sarebbero trasferite a Napoli e farebbero dei lavori al di fuori dal mondo dello spettacolo.

Roberta Bonasia

Torinese, classe 1984, ex infermiera dell’Azienda sanitaria locale piemontese To5 era un’assidua frequentatrice delle serate in villa San Martino ad Arcore. Nel 2010 ha vinto il titolo di “Miss Torino”.

“Sono stati anni lunghissimi – ha detto Bonasia dopo la sentenza di assoluzione di febbraio 2023 – “a causa di questo processo, ho dovuto affrontare molte, troppe difficoltà e sofferenze: un peso che mi ha logorato e scalfito facendomi provare un costante senso di inadeguatezza e sconforto. Ho dovuto sacrificare opportunità lavorative, amicizie e legami familiari. Ho vissuto perennemente con la sensazione di dovermi nascondere per accuse infondate, con la paura costante che qualcuno fosse sempre pronto a giudicarmi senza sapere davvero chi fossi o cosa provassi. Non auguro a nessuno quello che ho dovuto subire. Finalmente oggi è arrivata la sentenza tanto attesa. Un verdetto che mette il punto a tutto il dolore provato e che rende giustizia a tutte le persone che, come me, hanno subito un attacco ingiusto che ci ha cambiato la vita in negativo e fatto perdere anni importanti, che nessuno ci potrà restituire. Sono emotivamente provata ma sollevata”.

Karima el Mahroug

La più conosciuta resta però “Ruby”. Poco dopo l’inizio del caos giudiziario si è trasferita a Genova, dove insieme al compagno e personal trainer – con cui ha anche una figlia – ha aperto Life Ristorante Sano. Intanto la sua verità ha deciso di raccontarla anche in un libro, Karima, scritto da Raffaella Cosentino

Giulio Pinco Caracciolo