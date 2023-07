Il Daily Mail pubblica alcuni scatti apparentemente provenienti dalle riprese del nuovo live action, previsto per il 2024, prodotto dalla Disney, ovvero il rifacimento del primo, celebre cartone animato della casa di produzione di Burbank, “Biancaneve e i sette nani“, il capostipite della sequenza dei classici, uscito nelle sale nel 1937. E scoppia subito la polemica sui social per la scelta del cast.

Come già avvenuto per i recenti live action – è il caso, ad esempio, de “la Sirenetta”, il cui recentissimo live action è ambientato in una location caraibica e mostra una protagonista dalla pelle non chiara, l’attrice statunitense Halle Bailey – anche questo nuovo rifacimento di un classico Disney – tratto dalla nota fiaba dei fratelli Grimm – avrebbe una protagonista dalla pelle non candida, come richiederebbe il nome della stessa principessa, descritta come “bianca come la neve”. Si tratta della protagonista scelta dalla Disney, l’attrice statunitense Rachel Zegler, di origini in parte colombiane. L’accusa, come già per “la Sirenetta”, è di blackwashing e di revisionismo.

A questo tipo di critiche si aggiunge la sorpresa per la scelta degli attori che interpreterebbero i sette nani, gli amici minatori della bella principessa che – nelle foto leakate e comparse on line – sembrano attori non affetti da acondroplasia, almeno per quel che riguarda sei di loro, e dal look decisamente hipster. C’è, dunque, una fetta di utenti social che grida all’ennesimo caso di revisione di un capolavoro, in nome del politically correct.

In Italia, fra chi cavalaca il trend della protesta, c’è il vicepremier Matteo Salvini. Ma anche il movimento Pro Vita non si fa attendere.

Tuttavia, va specificato che un portavoce della Disney, in risposta alle foto pubblicate dal Daily Mail, ha specificato in una intervista al Daily Beast, che si tratta di fake. Sarebbero, infatti, degli scatti realizzati in fase di produzione, ritraenti non l’attrice protagonista, ma una contrifigura. Mentre, per quel che riguarda gli attori che interpretano i nani, si tratterebbe, allo stesso modo, di scatti rubati in fase di prova tecnica – secondo quanto spiega il profilo Instagram The Disinsider, specializzato nel riportare retroscena dal mondo Disney – destinati ad essere modificati in post produzione, quando i personaggi ritratti, grazie alla CGI prenderanno sembianze più fantasiose, lasciando solo pochi sprazzi di umanità, per divenire quel che la favola prevede: personaggi fantasy.

