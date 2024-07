È in corso in questi istanti alla Casa Bianca l’incontro fra Joe Biden e Benjamin Netanyahu, con in agenda l’accordo per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza.

“Non vedo l’ora di lavorare con Biden nei prossimi mesi”, ha dichiarato il premier isareliano ricevuto nello studio Ovale, ringraziando il presidente degli Stati Uniti “per il suo sostegno a Israele nei suoi 50 anni di carriera politica” prima del colloquio a cui dovrebbe seguire un incontro con i familiari degli ostaggi. “Sono ansioso di discutere con te oggi e di lavorare con te nei prossimi mesi alle importanti questioni che abbiamo davanti”, ha continuato.

La necessità di un accordo

Al centro del dibattito, la necessità di finalizzare un accordo per la tregua nella Striscia di Gaza, così come riferito dal coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Ci sono ancora differenze tra le parti che vanno risolte, ma riteniamo che si tratti di questioni gestibili, e che un accordo sia possibile. Biden dirà a Benyamin Netanyahu che un cessate il fuoco è necessario e in fretta”, ha detto. Kirby ricorda che nei colloqui per l’accordo sugli ci sono ancora dei “gap” che gli Stati Uniti “credono che possano essere superati”.

Tra gli altri temi, le tensioni lungo il confine tra Israele e Libano, la necessità di evitare una escalation in Medio Oriente, l’instabilità in Cisgiordania e il sostegno di Washington alla difesa di Israele contro l’Iran e i suoi proxy nella regione.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco