Biglietti a ruba, fan in “coda” per ore sul web, operativi con più dispositivi (“Due ipad, un pc, due smartphone: 5 file, niente”), nella speranza di accaparrarsi i tagliandi per il “Music Oh The Spheres Wordl Tour” dei Coldplay in programma il 21 e 22 giugno 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 25, 26, 28 e 29 giugno (quest’ultima data ufficializzata oggi) allo Stadio San Siro di Milano.

I biglietti, disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati, sono già andati a ruba e, con il cambio nominativo consentito a partire dal 1 marzo 2023, c’è chi sta cercando tagliandi da chi li ha già acquistati ed è disposto a rivenderli a prezzi tutt’altro che modici, anche al triplo o al quadruplo rispetto a quanto li ha pagati.

Diverse le segnalazioni degli utenti suo social: “Io comunque mi segnerei tutti i nomi e denuncerei tutti quelli che rivendono i biglietti a prezzi esagerati. Vergognatevi truffatori”, scrive un ragazzo. Un altro invita alla calma: “Comunque ragazzi chi ha comprato il biglietto ieri o oggi se lo tiene. Chi vende adesso è un bagarino che ci vuole lucrare e stop, non comprate. Aspettate un po’… abbiamo un anno”.

I prezzi variano dai 57,50 del sesto settore numerato ai 172,50 del primo settore numero, passando per il prato che costa 103.50. Prezzi simili sia a Napoli che a Milano con bagarini che stanno già provando a rivenderli a cifre esorbitanti: “Dai 300 a 700 euro” denunciano più utenti sia su Twitter che in alcuni gruppi Facebook.

E intanto non mancano momenti di ironia nei confronti del sistema d’attesa dei vari siti con “l’omino che si muove con la velocità di un bradipo“. In migliaia, in coda virtuale da questa mattina, si trovano per ore in “sala d’attesa a causa dell’elevata domanda”. Salvo poi ritrovarsi scritto sulla schermata “La ricerca dei biglietti non è andata a buon fine”.

A sei anni di distanza dall’ultima volta in Italia (3 e 4 luglio 2017 a San Siro), la band britannica capitanata di Chris Martin tornerà quindi nel nostro Paese per una performance che si preannuncia incredibile dopo il tutto esaurito delle sei serate trionfali al Wembley Stadium di Londra. Da quando il tour da record della band è iniziato in Costa Rica nel marzo 2022, sono stati venduti più di quattro milioni di biglietti per gli show in America Latina, Nord America ed Europa con recensioni entusiastiche sia da parte dei numerosi fan che della critica.

