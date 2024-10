L’ombra di un terribile infanticidio avvenuto nella notte in un night club alle porte di Padova si abbatte su una neo mamma di 29 anni. La sua bambina, una piccola di appena poche ore di vita infatti è morta stamani all’alba dopo che la madre, di nazionalità italiana, l’ha partorita all’interno di un stanza/dormitorio del night club Serale di Piove di Sacco (Padova), una sorta di appartamento sopra il luogo di incontri ad uso della giovane donna e delle altre ragazze che come lei prestavano servizio nel locale.

Dopo aver partorito la giovane mamma ha chiesto l’intervento del 118. Giunti sul luogo, i soccorritori non hanno potuto far altro che chiamare i carabinieri e attestare il decesso.

L’ipotesi infanticidio

Al momento, stando a quanto riferito dagli investigatori, l’infanticidio è l’ipotesi più probabile (così come conferma il tenente Giacomo Chimienti all’agenzia AdnKronos) secondo questi ultimi la bimba sarebbe deceduta “per cause non naturali”. Saranno l’esame autoptico e la relazione del medico legale a confermare o meno questa tesi.

La 29enne, da tempo viveva sopra il night club, ma non era formalmente residente nel comune. I servizi sociali non sapevano nulla della sua situazione. Attualmente la ragazza è ricoverata all’ospedale di Padova.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco