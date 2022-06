Elena Del Pozzo è stata uccisa. Il cadavere della bambina di 4 anni rapita fuori scuola lunedì pomeriggio, 13 giugno, a Tremestieri (Catania) è stato ritrovato in mattinata con i carabinieri che si stanno recando sul posto. Al momento sono pochissime le informazioni fornite dai carabinieri e della procura etnea. Il ritrovamento è stato possibile grazie alle “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori. La notizia è stata confermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, è stata la madre a fare trovare il corpo di Elena. La donna è uscita dalla sua casa di Mascalucia, con la sua auto, accompagnata dai carabinieri. Il cadavere della bambina, che avrebbe compiuto 5 anni a luglio, è stato trovato in un campo incolto in via Turati: dal luogo del ritrovamento all’abitazione della madre, in via Euclide, distano circa 200 metro.

Il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro ha spiegato ai cronisti che nell’interrogatorio della notte scorsa “la madre era stata lungamente sentita” e durante un “lungo interrogatorio le erano state contestate varie incongruenze“. “Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere – aggiunge il procuratore – e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni, presumibilmente confessorie“.

La piccola, stando alle testimonianze della madre e di alcuni residenti, sarebbe stata sequestrata da “tre persone incappucciate a bordo di un’auto di cui non si conoscono modello, colore e targa”. Secondo il racconto della madre, era appena uscita dall’asilo in sua compagnia quando “siamo stati aggrediti da tre persone, che avevano il volto coperto ed erano armate“. Persone che -prosegue la donna – “hanno portato via la piccola fra le mie urla”. Le ricerche sono scattate dal primo pomeriggio con i militari dell’Arma che hanno analizzato le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e istituito numerosi posti di blocco.

In giornata è stato ascoltato anche il padre della piccola che, stando a quanto ricostruito, è separato dalla madre. Secondo il sindaco di Mascalucia Enzo Magra “mi è stato riferito che non si tratta di smarrimento o di fuga bensì di altro, probabilmente, dinamiche familiari. Ci auguriamo possa risolversi al meglio e nel tempo più breve possibile, non si possono mettere in mezzo bambini innocenti che poi piangono per l’intera vita traumi di tal genere. Speriamo vada tutto bene”.

Due scatti di Elena sono stati diffusi dalla stessa Procura perché ritenuti utili alle indagini. Una foto è relativa al giorno della scomparsa: si vede la piccola in un’immagine riflessa, indossare una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, mentre sembra giocare serenamente. Gli investigatori escludono al momento che il sequestro sia “opera della criminalità organizzata“, che storicamente non vuole rapimenti e gesti eclatanti nel territorio in cui opera. Né che sia “collegato a una richiesta di riscatto”.

Su Facebook era arrivato anche l’appello della madre di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. “Liberate Elena! Non fatele del male, lasciatela in qualche posto, anche vicino una chiesa, in modo che la sua famiglia possa riabbracciarla! I bambini non si toccano! Tornate indietro sui vostri passi, prima che sia troppo tardi. Abbiate un minimo di pietà per questa bambina”.

Stamattina, infine, il tragico epilogo di una vicenda tremenda quanto ancora misteriosa.

