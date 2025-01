Una tragedia evitata e due bambini salvi grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. E’ successo a Travagliato, comune in provincia di Brescia, dove una giovane mamma mentre stava cucinando è uscita in giardino per gettare al volo la spazzatura quando il figlio di due anni ha accidentalmente chiuso la porta di casa, lasciando la donna bloccata all’esterno. In casa oltre al figlioletto c’era anche l’altra figlia neonata.

In quel momento le pietanze lasciate in cottura sul piano ad induzione hanno provocato un principio di incendio. Da qui l’sos disperato al 112 che poco dopo ha inviato sul posto i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Chieri. I militari dell’Arma, accertato che porte e finestre erano chiuse e non potendo abbattere la porta di ingresso a vetri per evitare il ferimento del bambino, sono riusciti ad accedere all’interno dalla porta basculante del garage, portando in salvo i minori mentre la casa era ormai saturata dal fumo. A causa dell’inalazione fumo, i minori sono stati trasportati presso l’Ospedale Sant’Anna di Brescia per accertamenti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo