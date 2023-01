La lite tra maestra e alunno sarebbe scoppiata in classe, poi il bambino di 6 anni avrebbe impugnato la pistola e avrebbe sparato puntando sull’insegnante. Una drammatica vicenda avvenuta negli Stati Uniti, nella scuola elementare Richneck Elementary a Newport News, in Virginia. A raccontare il terribile accaduto è stato il capo della polizia della città, Steve Drew, nel corso di una conferenza stampa. La donna, una 30enne, è stata ferita dal colpo di pistola ed è grave in ospedale ma le sue condizioni sono in miglioramento. Il bambino di sei anni è sotto custodia della polizia con l’accusa di aver sparato alla maestra. Una vicenda drammatica su cui sono in corso indagini.

Per il capo della polizia locale non si sarebbe trattato di “un colpo accidentale”. Fortunatamente non ci sono altri feriti nella sparatoria, solo la maestra. “Non c’era una situazione in cui qualcuno si aggirava per la scuola sparando”, ha detto Drew ai giornalisti, aggiungendo poi che lo sparo non è stato un incidente. Gli investigatori stanno cercando di capire dove il bambino abbia preso l’arma. Non è chiaro cosa abbia fatto scattare la lite e la violenza.

Una vicenda assurda che fortunatamente non ha mai avuto precedenti. O meglio solo uno: Nel 2000, alla Buell Elementary, Michigan, un bambino di 6 anni ha sparato e ucciso una sua compagna, come ha spiegato James Alan Fox, criminologo della Northeastern University di Boston, all’agenzia di stampa Associated Press. Secondo la legge del Virginia, un bambino di 6 anni non può essere processato come un adulto ed è troppo piccolo per essere affidato alla custodia del Dipartimento di giustizia minorile se riconosciuto colpevole. Un giudice minorile avrebbe però l’autorità di revocare la custodia di un genitore e di affidare il bambino al Dipartimento dei Servizi Sociali.

