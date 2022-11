E’ caduto dal sellino posteriore della bicicletta che guidava il papà ed è stato travolto e schiacciato da un autobus. La tragedia nel centro di Cesena dove poco dopo le 17 di lunedì 7 novembre un bambino di sette anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un bus del trasporto pubblico locale.

A riportare la notizia è il Corriereromagna.it. L’incidente è avvenuto in via Cervese a S. Egidio. Secondo una prima ricostruzione del quotidiano romagnolo, il piccolo era in bici con il padre sul sellino posteriore. Si trovavano sulla pista ciclabile quando qualcosa è andato storto. Il bambino è caduto dal sellino verso la strada proprio mentre passava un autobus di linea che lo ha schiacciato.

Nonostante i tentativi di soccorso, per la giovane vittima non c’è stato nulla da fare. Fatale il trauma cranico riportato. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi della polizia locale.

