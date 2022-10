Volevano festeggiare i 43 anni di Marianna Giuliano, figlia dello storico boss di Forcella Luigi, detto Lovegino (oggi ex collaboratore di giustizia) e moglie di Michele Mazzarella, 44 anni, considerato dagli investigatori uno degli elementi apicali dell’omonimo clan attivo in più zone di Napoli e provincia.

La cornice prescelta per la ricorrenza, aspettando la mezzanotte del 4 ottobre, era piazza Lo Bianco nel Rione Luzzatti, zona di edilizia popolare nel quartiere di Poggioreale nata dopo una bonifica, scenario della serie di libri de l’Amica Geniale di Elena Ferrante (poi diventata una fiction), ma a tutti gli effetti sede storica del clan Mazzarella, vero e proprio quartier generale.

Era tutto organizzato per festeggiare Marianna Giuliano. Era tutto pronto: il palco allestito (abusivamente), la special guest Alessio, nome d’arte di Gaetano Carluccio, palloncini, cuoricini e fuochi d’artificio pronti a celebrare, allo scoccare della mezzanotte, la ricorrenza. A pochi minuti dall’inizio del concerto, scatta però il blitz dei carabinieri insospettiti dai ferventi preparativi. I militari della compagnia Napoli Stella e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli hanno sgomberato l’area prima che il concerto potesse iniziare, appurando che non era stata chiesta alcuna autorizzazione per l’evento. Non sono state registrate tensioni durante l’intervento dei militari.

Un compleanno abusivo per la 43enne figlia di Luigi Giuliano, ‘o Rre di Forcella tra gli anni Ottanta e Novanta prima di passare dalla parte dello Stato e proseguire la sua vita da “artista” lontano dalla Campania con la moglie Carmela Marzano. Marianna è sposata dal 1996 con Michele Mazzarella in quello che all’epoca fu un matrimonio per suggellare l’alleanza tra le due famiglia che dopo pochi anni diedero invece vita a una violenta faida.

Nel giugno del 2019 era stata scarcerata dopo aver scontato una pena di 12 anni per associazione mafiosa dopo l’arresto avvenuto nel 2007 nel corso dell’operazione “Piazza Pulita” che portò in carcere numerosi affiliati dei due clan. Pochi mesi dopo anche il marito Michele Mazzarella tornò in libertà dopo 20 anni di detenzione. Dopo il ritorno in libertà la coppia, che ha due figlie, ha lasciato Forcella ed è tornata a vivere nel rione Luzzatti.

