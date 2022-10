Prima un forte boato, poi il cedimento pochi minuti dopo l’uscita dalle abitazioni dei residenti, radunatisi in strada. Almeno sei famiglie (ma il numero sembra destinato a salire) sgomberate a Villaricca, in provincia di Napoli, in seguito a una voragine avvenuta nella notte del 31 ottobre che ha interessato la stabilità di un palazzo in via Palermo 72. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale dell’azienda del gas per la messa in sicurezza.

Al momento non si registrano persone ferite. Le immagini della voragine, diffuse sui social, sono impressionanti.

Il cedimento, secondo una prima ricostruzione, sarebbe dovuto a una infiltrazione d’acqua che ha interessato un’ala del palazzo che è stata sgomberata dai vigili del fuoco intervenuti sul posto per la messa in sicurezza. Vigili impegnati anche nella rimozione di un’auto rimasta parzialmente in bilico sull’orlo della voragine.

