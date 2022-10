Notte di paura quella appena trascorsa a Napoli, dove un ordigno è esploso in via Diocleziano, tra i quartieri Fuorigrotta e Bagnoli nella zona occidentale della città.

Ignoti hanno posto la ‘bomba’ davanti ad un negozio, un centro Tim la cui insegna è stata danneggiata dalla deflagrazione dell’ordigno facendo a pezzi anche le vetrate.

Sul posto, poco dopo le due della notte tra venerdì e sabato, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo. Ascoltato dagli agenti, il proprietario dell’esercizio commerciale ha riferito di non aver mai subito alcun tipo di minaccia. Sulla vicenda la polizia ha aperto una indagine: fondamentali saranno eventuali riscontri dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

“Numerosi cittadini hanno segnalato la potente esplosione avvenuta la scorsa, un boato fortissimo che ha fatto saltare la saracinesca e le insegne di un centro Tim – ha commentato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il video dell’intervento della polizia sul posto – Un episodio sul quale è bene fare subito chiarezza poiché in questo territorio agiscono organizzazioni criminali che negli ultimi tempi si sono rese protagoniste di altri crimini violenti come l’esplosione di una bomba all’esterno di un bar a via Cavalleggeri e le recenti ‘stese’ in via Enea a Bagnoli. La minaccia di una recrudescenza della loro attività non va assolutamente sottovalutata”

