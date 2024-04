Nunzia De Girolamo si è appena ripresa dal flop del suo programma Avanti popolo, su Rai3, chiuso in anticipo per ascolti infelici. Intanto la De Girolamo è pronta per partire con la quarta edizione di Ciao maschio da sabato 13 aprile su Rai1, in seconda serata.

“Non volevo fare Avanti Popolo, troppo recente la mia esperienza in politica”

“Io Avanti popolo non lo volevo fare, perché pensavo che fosse presto per me fare un programma di politica, troppo recente la mia esperienza in Parlamento. E infatti avevo pensato bene. E’ passata solo la narrazione di una meloniana di destra … Una grande sofferenza per me. A livello mediatico sono stata tanto esposta e non mi ha fatto piacere”.

L’intervista al marito Francesco Boccia: pioggia di critiche

Nella prima puntata di Avanti Popolo la De Girolamo aveva intervistato il marito Francesco Boccia e per questo è stata molto criticata. In una lunga intervista la De Girolamo confessa: “Nella mia vita non ho mai messo nulla sotto il tappeto. Volevo anche dimostrare che avrei trattato destra e sinistra allo stesso modo, ma questo non è stato capito. La mia non era una provocazione, ma una dimostrazione di verità: io ce l’ho il marito di centro sinistra , inutile nasconderlo”.

Francesco Boccia parla in terrazzo perché non si fida di Nunzia De Girolamo

“Con mio marito” dichiara la De Girolamo “Evitiamo di parlare di certe cose, scelte di partito. Lui parla in terrazza, lontano da me, perché non si fida. Però discutiamo di argomenti della vita . Abbiamo imparato a capire le ragioni dell’altro, le diversità vanno valorizzate. E noi poi ci amiamo”

Pentimenti nell’aver lasciato la politica? “No, ho fatto pace”

“No, ho fatto pace con la politica. Peccato che ho vissuto e vivo la diffidenza di essere una ex politica nel mondo della tv: ho preso tante porte in faccia. Poi è arrivato “Ciao maschio”, una idea mia. Credo di avere una capacità particolare di relazionarmi al maschio, faccio anche domande imbarazzanti ma col sorriso. Ho pensato un po’ a quell’”Harem” di Catherine Spaak”. Primo ospite: Paolo Bonolis.

Nunzia De Girolamo: “Ho fatto pace con io mio corpo”