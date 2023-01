Tragedia al comune di Settimo Milanese, nella città metropolitana di Milano, dove una dipendente è morte mentre pranzava, seduta alla scrivania. Laura Sossi è morta soffocata, a causa di un boccone che le è andato di traverso. Aveva 59 anni. La drammatica vicenda si è consumata mercoledì 18 gennaio. È stata raccontata dal quotidiano Il Giorno.

Sossi era dipendente comunale dal 1993. Era impiegata nel settore servizi alla persona, sport e anziani. Viveva a Settimo Milanese. Come faceva spesso si era portata il pranzo da casa, un piatto di spezzatino cucinato la era prima. Dopo che un pezzo di carne le è andato di traverso ha cominciato a tossire, ha smesso di respirare ed è caduta a terra davanti ai colleghi prima smarriti e poi sconvolti.

È stato uno dei colleghi a provare la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie. Niente da fare. Anche un’infermiera che era in fila allo sportello per ritirare un documento è intervenuta. Niente. Sul posto sono arrivati i soccorritori della centrale operativa del 118 e un’automedica chiamati dai dipendenti. I soccorritori sono riusciti a liberare le vie respiratorie ma la donna ormai era in arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione tra gli uffici e l’ambulanza sono stati inutili.

La donna era sposata, lascia il marito e tre figli. Era molto conosciuta nel comune di circa 20mila abitanti. Il comune ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa e solidarietà alla famiglia tramite una nota sul sito: “L’Amministrazione comunale, sconvolta per la scomparsa della propria dipendente, si stringe alla famiglia in questo improvviso e inaspettato immenso dolore”. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook.

