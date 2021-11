Un tranquillo pomeriggio a Padova si è trasformato in scontri tra polizia e manifestanti. A originare il caos l’annuncio dell’arrivo del presidente del Brasile Jair Bolsonaro, in visita nel Veneto dopo il G20 di Roma.

Circa 500 antagonisti si sono schierati nei pressi delle vie che portano alla centrale Basilica di Sant’Antonio, una delle tappe previste della visita di Bolsonaro in città. La polizia ha azionato gli idranti per fermare i manifestanti che stanno cercando in questo momento di forzare il blocco degli agenti in tenuta anti sommossa.

Alcune persone sono state trascinate di peso dagli agenti. In mattinata Bolsonaro era stato ad Anguillara Veneta per ricevere la cittadinanza onoraria e incontrare alcuni lontani parenti. La famiglia di Bolsonaro emigrò in Brasile partendo proprio dal paese del padovano.

“Sono felice ed emozionato di essere qui. Penso si veda”, ha spiegato. Mentre riceveva l’abbraccio dei sostenitori Bolsonaro non ha mai indossato la mascherina di protezione dal Covid. “Da qui sono partiti i miei nonni – ricorda -. Mi fa piacere essere tra la brava gente”. Bolsonaro ringrazia per l’accoglienza e garantisce: “sono onorato di rappresentare la nostra famiglia in Brasile. Stiamo facendo un ottimo lavoro”.

l Presidente del Brasile Jair Bolsonaro nell’ultimo periodo si è dato a dichiarazioni controverse sul Covid e vaccini, nonostante il suo Paese si uno dei più colpiti al mondo con quasi 22 milioni di casi dall’inizio dell’emergenza e quasi 606mila morti (dati della Johns Hopkins University: secondo Paese al mondo per decessi causati dalle complicanze del contagio dopo gli Stati Uniti).

Un video del Presidente è stato rimosso da Youtube e da Facebook in quanto si associavano i vaccini anti-covid all’AIDS. “Abbiamo rimosso dal canale Jair Bolsonaro i video che hanno violato le nostre politiche di disinformazione medica sulla Covid-19. Le nostre regole non ammettono contenuti che considerano l’idrossiclorochina e/o l’ivermectina come efficaci nel trattamento o nella prevenzione della Covid-19, quelli che affermano che esista una cura per la malattia e quelli che affermano che le mascherine non funzionino per prevenire la diffusione del virus”, ha detto YouTube in una nota citata dai media brasiliani. “Queste politiche sono in linea con la guida delle autorità sanitarie locali e globali e abbiamo aggiornato le nostre politiche man mano che queste linee sono cambiate”.

