E’ di un morto e almeno sedici persone ferite il bilancio di una esplosione avvenuta in un bar caffè di San Pietroburgo mentre era in corso un evento organizzato dal noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky, 40 anni, rimasto ucciso nell’attentato. L’agenzia Tass fa sapere che l’esplosione è stata causata da oltre 200 grammi di Tnt (Trinitrotoluene).

L’esplosivo, probabilmente presente all’interno di una statuetta, ha distrutto il bar che si chiama Cyber Front Z. Si tratta dell’ex Street Bar di San Pietroburgo dove nel weekend sono in programma riunioni del Cyber Front Z, una legione di soldati digitali in campo sui social per la oramai nota “operazione militare speciale” russa. Cyberguerrieri, meglio noti come troll, che prendono di mira i traditori russi oltre ai nemici ucraini e occidentali.

Vladen Tatarskij, il cui vero nome è Maksim Fomin, secondo quanto riferito dalla stampa russa, ha scontato una pena per rapina a mano armata in una prigione ucraina nel Donbass, ma la guerra iniziata nel 2014 lo ha liberato. Si è reinventato come uno dei blogger militari filo-russi più popolari e gestiva un canale Telegram seguito da 560mila utenti in cui raccontava l’andamento del conflitto in Ucraina.

Lo scorso settembre era tra gli invitati alla sontuosa cerimonia del Cremlino per la proclamazione dell’annessione russa di quattro regioni parzialmente occupate dell’Ucraina. Negli ultimi tempi, tuttavia, aveva criticato i vertici militari russi per l’andamento della guerra.

L’esplosione avvenuta nel caffè di San Pietroburgo questo pomeriggio ha ucciso “il corrispondente militare Vladlen Tatarsky”: fa sapere ai giornalisti il ministero dell’Interno della Federazione russa, precisando che i feriti sono sedici.

Secondo i media ucraini, il bar apparteneva in passato a Yevgeny Prigozhin, capo della milizia privata russa Wagner.

Video from the scene of St Petersburg explosion. It took place during an event featuring pro-Russian military blogger from Donbas Maksim Fomin (Vladlen Tatarsky). He is dead, according to Dva Mayora TG channel. Over a dozen people injured. pic.twitter.com/GJE2VbPL8F — Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) April 2, 2023

