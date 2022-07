Non una ‘Royal Rumble’, ma quasi. Botte da orbi, anzi da wrestling quelle che si sono trovati di fronte i carabinieri della Tenenza di Ercolano, in provincia di Napoli, chiamati ad intervenire per una rissa tra quattro persone.

A darsene di santa ragione in strada, in via Pugliano, due coppie di coniugi, vicini di casa: gli uomini di 40 e 68 anni, le mogli di 35 e 62 anni. Le motivazioni sono diverse, dallo stendino che dà fastidio all’auto parcheggiata nel posto altrui: l’ennesima lite tra coppie rivali, dissidi di cui i carabinieri erano già a conoscenza per altri precedenti.

Ma neanche l’intervento della gazzella sabato pomeriggio è riuscito a placare i bollenti spiriti dei quattro, che hanno continuato a picchiarsi nonostante la presenza delle forze dell’ordine che hanno faticato non poco per bloccarli.

Dopo non poca fatica le due coppie sono state divise e i quattro sono stati arrestati e portati in caserma, dove hanno tentato nuovamente di aggredirsi a vicenda. Ad avere la peggio, almeno secondo le prognosi del 118, la coppia di anziani. La signora è stata giudicata guaribile in 7 giorni per delle contusioni all’occhio destro mentre l’uomo è stato trattenuto in osservazione per la frattura del naso.

I quattro arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e ospedalieri, in attesa del giudizio.

