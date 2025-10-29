La mano sinistra gli fa ancora male da quando circa un mese fa ha colpito con tutta forza un rapinatore che voleva aggredirlo. Vittorio Feltri racconta senza filtri il terribile episodio capitatogli di recente, quando mentre stava uscendo di casa a Milano, in via Vallazze, in pieno giorno due presunti malviventi gli si sono avvicinati e lui – reagendo conun pungo – è riuscito a metterli in fuga. “Avevano circa trent’anni ed erano ben piazzati fisicamente. Uno di loro due ha estratto dalla giacca una bomboletta, probabilmente spray al peperoncino”, inizia così il racconto del direttore editoriale de ‘Il Giornale’ al ‘Corriere della Sera’, e prosegue con la descrizione minuziosa di ogni istante del breve frangente.

Feltri ammette di aver subito agito d’istinto “tirando un cazzotto”. “Non credo se lo aspettassero, non da uno come me poi”, continua raccontando dall’altro dei suoi 82 anni, dicendo di aver preso uno di loro due in pieno volto, abbattendolo col sinistro”.

Il brutto episodio diventa quindi l’occasione per lamentarsi anche della scarsa sicurezza in città: “Mi sembra che non ce ne sia, è un dato di fatto, e inoltre qui diminuisce. Posso raccontare anche un altro episodio simile, verificatosi quarant’anni fa, quando un balordo si avvicinò a me in piena notte. Anche in quell’occasione gli diedi un ‘confetto’ e lo misi a dormire”.

