Silenzioso e rapido. Il sorpasso tra auto elettriche è così anche nel mercato, dove in questi giorni il colosso Byd (acronimo di “Build Your Dreams”, “costruisci i tuoi sogni”) è diventata la principale produttrice mondiale di auto green, superando la concorrenza di Tesla.

L’impennata è arrivata nell’ultimo trimestre del 2023, quando Byd ha consegnato 526 mila veicoli elettrici superando l’azienda di Elon Musk, che, pur crescendo del 38%, si è fermata a 484 mila unità.

Immensa soddisfazione per il suo numero uno, Wang Chuanfu, 57 anni, che ha realizzato un sogno concepito vent’anni fa, fin dal momento in cui ha persuaso la Berkshire Hathaway del famoso Warren Buffett a a investire 232 milioni nella sua impresa.

Fondata nel 2002, l’azienda di Shenzen si caratterizza per la gestione dell’intera catena di produzione dell’auto elettrica, dal litio ai software, passando per la costruzione delle batterie, di cui Byd è il secondo fornitore al mondo dopo la cinese Catl. La prossima sfida per Chaunfu, con un patrimonio stimato di 15 miliardi, sarà trasformare Byd in un marchio veramente globale.

Il sorpasso simbolico sembra così segnare il cambio di leadership dell’industria automobilistica dall’Occidente all’Oriente, seppure gran delle consegne di Byd nel quarto trimestre siano avvenute in Cina. Eppure lo scorso giugno il gruppo è sbarcato anche in Italia, con quattro modelli completamente elettrici e guarda all’Europa con interesse: la prossima fabbrica verrà costruita in Ungheria.

