Un robot ha attaccato un ingegnere della Tesla nella Gigafactory di Austin, in Texas. L’episodio è avvenuto due anni fa, nel 2021, ma i dettagli sono emersi negli ultimi giorni su media internazionali. In particolare l’incidente è stato riportato dall’agenzia di stampa tecnologica The Information, poi ripreso da alcune testate come il Daily Mail.

L’incidente nella fabbrica della Tesla

L’uomo è stato colpito alla schiena e al braccio sinistro da un braccio robotico. Le testimonianze raccolte da The Information raccontano di una scena molto cruda. Durante il suo turno di lavoro, l’uomo stava lavorando su tre robot, di cui due erano spenti ma non si era accorto che il terzo era ancora attivo. L’ingegnere è stato bloccato dal robot contro una superficie e lo ha colpito sul braccio e sulla schiena, ferendolo e facendolo sanguinare.

Sono stati alcuni dipendenti dello stabilimento di Austin che hanno fermato l’aggressione schiacciando il pulsante di blocco di emergenza. L’uomo poi è caduto “per un paio di metri lungo uno scivolo progettato per raccogliere rottami di alluminio, lasciando dietro di sé una scia di sangue” scrive The Information.

Il commento di Elon Musk

“È davvero vergognoso che i media tirino fuori un incidente di due anni fa dovuto a un semplice braccio robotico industriale Kuka (presente in tutte le fabbriche) e insinuino che ora sia dovuto a Optimus”. È stato questo il commento di Elon Musk, ovviamente lasciato sulla sua piattaforma social X, riguardo all’incidente nella fabbrica texana di Tesla. Il riferimento dell’imprenditore multimiliardario è al robot umanoide progettato dalla sua azienda Tesla e presentato nel settembre del 2022.

Proprio nella Giga Texas, l’azienda di Musk sta provando a costruire un’auto elettrica da meno di 25mila dollari. Secondo sempre The Information, Tesla è la casa automobilistica con il maggior numero di lavoratori negli Stati Uniti, ma ci sarebbero diversi problemi. A partire dal tasso di incidenti per i dipendenti: nel 2022 un lavoratore su 21 proprio nella Gigafactory di Austin sarebbe rimasto ferito sul lavoro, contro un tasso medio del settore di un lavoratore su 30.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani