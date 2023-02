Che Angelo mancava all’appello se ne erano accorti soltanto una volta arrivati a San Cosmo Albanese. Lo avevano ritrovato al bordo della carreggiata e ormai non c’era più niente da fare: aveva 17 anni Angelo Viteritti, originario di San Giacomo d’Acri, morto durante la festa di Carnevale, il giorno del Martedì Grasso, nel paese in provincia di Cosenza. Sulla festa che si è trasformata in tragedia indagano i carabinieri di San Marco Argentano.

Sul corpo dell’adolescente è stata disposta l’autopsia. Angelo Viteritti era a bordo di un trattore su cui era stato poggiato un carro allegorico. La sfilata di Carnevale si stava muovendo dalla frazione di San Giacomo d’Acri verso San Cosmo albanese. Nessuno si sarebbe accorto della mancanza del ragazzo fino all’arrivo. Secondo una prima ricostruzione il 17enne sarebbe caduto dal carro.

San Cosmo Albanese è un piccolo comune di neanche 600 abitanti in provincia di Cosenza, in Calabria. Comunità arbereshe, la minoranza etno-linguistica di estrazione albanese stanziata in Italia meridionale e nelle isole in centinaia di paesi. Viteritti era originario di San Giacomo d’Acri, frazione di Acri a una decina di chilometri di distanza da San Cosmo. Le piccole comunità sono sconvolte dalla tragedia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano oltre al magistrato di turno della Procura di Castrovillari. Il ragazzo è stato ritrovato in una pozza di sangue sul ciglio della strada provinciale 183. Il conducente del mezzo agricolo avrebbe continuato la corsa, ignaro dell’accaduto come il resto dei presenti secondo quanto emerso finora.

Secondo quanto ricostruito da Il Corriere della Sera soltanto all’arrivo qualcuno dei presenti sul carro ha notato l’assenza del 17enne. All’inizio alcuni avevano pensato che il giovane si era fermato per strada. Dopo è arrivata la notizia del ritrovamento al bordo della carreggiata. Le indagini stanno cercando di risalire alla dinamica dell’incidente. Dall’esame autoptico si dovrebbe capire se il ragazzo è morto a causa della caduta dal trattore o a causa di un malore che lo ha fatto cadere.

