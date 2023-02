È stato trovato morto in casa con segni di fendenti provocati da arma da taglio al torace. È la scoperta avvenuta stamattina in un appartamento nel centro storico di Pesaro, in via Gavelli, dove è stato rinvenuto il cadavere di un ragazzo di 27 anni, Pierpaolo Panzieri.

A trovare il corpo è stato un familiare, che non vedendolo al lavoro è andato a cercarlo nella sua abitazione, in una strada senza sbocco poco distante dal conservatorio Rossini, trovandolo senza vita.

Stando a quanto riferisce l’Ansa Panzieri, che lavorava in un negozio per materiali edili assieme al padre, aveva preso in affitto la casa da quindici giorni dopo esser trasferito da un altro quartiere della città.

Nell’abitazione, attualmente, ci sono gli inquirenti, con Squadra Mobile e il sostituto procuratore di Pesaro Silvia Cecchi, e la scientifica per rilevare ogni traccia utile. L’ipotesi più accreditata al momento è quella dell’omicidio e proprio per questo gli agenti intervenuti sul posto stanno cercando intorno alla casa l’arma del delitto, probabilmente, viste le ferite, un’arma da taglio.

In un primo momento si era pensato a un suicidio, ma con il passare delle ore ha preso corpo l’ipotesi che si tratti di un delitto, anche se resta da ricostruire la probabile dinamica e soprattutto il movente.

