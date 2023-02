Una tremenda lite familiare si è trasformata in pochi minuti in un’escalation di violenza fino alla tragedia. Un 29enne ha prima accoltellato sua madre, poi, il compagno della donna che era andato dritto in commissariato per denunciare l’aggressione. Un agente della polizia, assistendo alla scena è subito intervenuto ma il giovane ha iniziato a colpire anche lui. A quel punto un collega è intervenuto per sedare le violenze e, nel cercare di disarmarlo, ha colpito l’assalitore alla gamba. Morirà poco dopo in ospedale. Una vicenda drammatica avvenuta nel cuore del centro storico di Napoli, nella tarda serata di venerdì 13 febbraio.

Come ricostruito dal Corriere della Sera, tutto è iniziato in un’abitazione di via Pietro Colletta dove è esplosa la lite familiare. Intorno alle 22 le urla si sono alzate da quell’appartamento. La discussione è degenerata e il 29enne, volto già noto alle forze dell’ordine per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi da taglio, ha all’improvviso colpito la mamma con un coltello. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare la violenta lite familiare a cui il compagno della donna ha assistito. L’uomo, un cittadino di nazionalità tunisina, vedendo la scena è subito intervenuto andando dritto verso il vicino commissariato di polizia Vicaria-Mercato, in piazza De Nicola.

Il 29enne lo ha seguito e mentre erano nell’atrio del commissariato lo ha aggredito con il coltello. Il compagno della mamma è rimasto anche lui ferito nella colluttazione. Un poliziotto, vedendo la scena è subito intervenuto per fermare la rissa. Ma il giovane ha assalito e pugnalato anche l’agente, colpendolo a una gamba sempre con una coltellata. La foga aveva preso ormai il sopravvento sul giovane che ha iniziato a colpire con violenza il poliziotto mirando anche alla gola. Una situazione difficilissima. Un secondo poliziotto, sentendo le urla è accorso e per difendere il collega ha cercato di disarmare il giovane e durante la colluttazione ha esploso un colpo di arma da fuoco ferendo il 29enne.

Il 29enne è stato colpito a una gamba ed è precipitato al suolo. A quel punto sono scattati i soccorsi per tutti i feriti: La donna è stata portata al Cardarelli in codice verde, il compagno al Vecchio Pellegrini in codice giallo come l’agente ferito. Anche il poliziotto che ha sparato ha fatto ricorso ai sanitari. Ad avere la peggio è stato l’assalitore che è stato portato al Vecchio Pellegrini in codice rosso. Giunto in ospedale è morto poco dopo. L’epilogo drammatico di una vicenda iniziata per una lite familiare.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

