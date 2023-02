E’ ricoverato in gravi condizioni l’uomo di 46 anni accoltellato domenica sera nei pressi della stazione Termini di Roma. La notizia è stata resa nota solo oggi, a tre giorni dall’accaduto e solo dopo l’identificazione dei tre aggressori.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia capitolina, ha visto protagoniste tre persone originare del Marocco, tutte senza fissa dimora, fermate con l’accusa di rapina aggravata e tentato omicidio.

L’aggressione è avvenuta in via Giolitti, non molto distante dalla stazione di Roma. I tre sono stati fermati grazie all’analisi della immagini delle telecamere presenti nella zona.

La vittima, Arturo Luca Battisti, un imprenditore originario di Milano ma residente a Roma, è stato aggredita intorno alle 23.30 dal gruppo nel corso di una rapina degenerata nel sangue. Il bottino portato via dai tre è di 20 euro più il cellulare. L’uomo ha reagito alla richiesta dei malviventi ed è stato accoltellato tre volte al torace.

E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Umberto I e nei giorni scorsi è stato già sottoposto a un primo intervento chirurgico. I tre stranieri, secondo quanto emerso nelle indagini, sarebbero frequentatori abituali della stazione. Hanno 40, 31 e 19 anni. A sferrare i tre fendenti il più grande del gruppo.

