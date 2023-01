È in grave condizioni, ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I ma non in pericolo di vita, la turista israeliana di 24 anni che nel pomeriggio di sabato, 31 dicembre 2022, è stata accoltellata all’interno della Stazione Termini di Roma.

La giovane, che si trovava da alcuni giorni nella Capitale in vacanza, sarebbe stata colpita alla schiena da almeno tre fendenti da un uomo che si è poi allontanato.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la 24enne si sarebbe recata in stazione per acquistare il biglietto del treno che proprio oggi la doveva portare a Fiumicino, presso l’aeroporto dove avrebbe dovuto prendere il volo di ritorno a Tel Aviv.

Quanto ai motivi dell’aggressione, per ora non vi sono certezze: l’ipotesi è che l’uomo che l’ha accoltellata abbia provato a rapinarla, o, come spesso accade nella stazione romana, il suo aggressore abbia reagito al rifiuto da parte della 24enne a farsi aiutare (dietro pagamento) nell’acquisto del ticket dal distributore automatico.

La giovane turista israeliana è stata soccorsa in primo luogo da alcuni passanti che hanno allertato il 118 e le forze dell’ordine. I militari sono sulle tracce dell’aggressore, che potrebbe esser stato ripreso dalle numerose telecamere di sicurezza presenti nello scalo ferroviario della Capitale.

