AI poliziotti intervenuti per soccorrerla ha detto di “non averlo mai visto prima”. Resta il mistero sul ‘movente’ dietro la brutale aggressione subita intorno alle 21:45 del 31 dicembre scorso nella stazione Termini di Roma da una turista israeliana di 24 anni.

La giovane era intenta ad acquistare un biglietto presso il distributore automatico quando un ragazzo, che stava passeggiando lungo i corridoi del principale scalo ferroviario della Capitale, le si avvicina alle spalle e caccia da una busta blu un coltello con cui le sferra due fendenti al petto.

La giovane urla, cade a terra a prova a rialzarsi, il suo aggressore la attacca per una terza volte che la ferisce al petto, quindi ripone il coltello nella busta e scappa via dalla zona, ripreso dalle telecamere di sicurezza.

La giovane turista israeliana è stata soccorsa in primo luogo da alcuni passanti che hanno allertato il 118 e le forze dell’ordine. La 24enne è stata quindi trasportata al Policlinico Umberto I: è ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la giovane turista si era recata di sera alla stazione Termini per acquistare il biglietto del treno che l’avrebbe dovuta portare a Fiumicino per prendere l’aereo per tornare a casa, a Tel Aviv. La 24enne era da alcuni giorni nella Capitale a casa di amici, assieme ad una collega universitaria e altri giovani conosciuti a Roma.

Quanto ai motivi dell’aggressione, per ora non vi sono certezze: alla base potrebbe esserci un tentativo di rapina da parte di uno dei tanti senzatetto che vivacchiano nella zona della stazione Termini, mentre per ora sembra scartata la pista di un attacco antisemita o di un regolamento di conti per una precedente lite.

Sul fronte delle indagini, le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’aggressore ripreso dalle telecamere di sicurezza della stazione: l’uomo, probabilmente di giovane età, indossava pantaloni e giacca neri, con scarpe scure e un cappello con visiera.

