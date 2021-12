E’ morto dopo essere finito in una buca stradale che i residenti definiscono “storica” e aver battuto la testa sull’asfalto. Dramma a Boscoreale, comune in provincia di Napoli, dove lunedì mattina, 13 dicembre, il 71enne Luigi Guerrasio ha perso la vita mentre si trovava in sella alla propria bicicletta lungo via Marra, una strada più volte segnalata dai cittadini per la presenza di una buca che ha già provocato in passato altri incidenti.

Oggi però ci è scappato il morto. La vittima, originaria del vicino comune di Torre Annunziata, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al vicino ospedale di Sarno ma è deceduta durante il tragitto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno posto sotto sequestro il tratto di strada interessato dall’incidente e la bici del 71enne, in attesa delle indagini coordinate dall’autorità giudiziaria. La sarà sarà sottoposta all’autopsia disposta dal magistrato di turno della procura di Torre Annunziata guidata da Nunzio Fragliasso.

Numerose le polemiche dei cittadini, che lamentano la totale inesistenza da parte delle istituzioni politiche. “Qui c’era un buco quest’estate che fu aggiustato, dopo un incidente di un ragazzo in motorino – denuncia un residente -Purtroppo questa storia si è ripetuta, il buco si è rifatto. Ma questa volta la buca la stanno riparando dopo che un ciclista, stamattina presto, é morto con un colpo secco alla testa. Non ho parole per commentare ma solo per raccontarvi questo schifo”.

“Mio Dio – aggiunge una cittadina – quante volte bisogna porre questi problemi all’attenzione dei nostri governanti? Ora ci è scappato il morto… non c’è più tempo. Vergogna”. Un altro spiega: “Ci passo tutte le mattine e i pomeriggi e questa buca per fortuna la scanso ogni volta, è proprio profonda”.

