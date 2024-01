Una sciatrice di 83 anni è morta dopo essere caduta dalla seggiovia. È quanto successo all’Alpe di Siusi, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto non lontano dalla stazione a valle dell’impianto di risalita Goldknopf. Insieme all’83enne è caduta anche un’altra donna, di 55 anni, rimasta ferita in gravi condizioni. Ora è ricoverata all’ospedale di Bolzano. Per l’anziana sciatrice, invece, non c’è stato nulla da fare. La caduta da un’altezza di circa sette metri è stata fatale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di questa mattina, con l’allarme scattato e l’arrivo delle squadre di soccorso alpino e delle due eliambulanze Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che ora stanno indagando sull’incidente, per capire la dinamica della caduta delle due donne.

Notizia in aggiornamento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani