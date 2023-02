Aveva il divieto di ritorno nel comune di Napoli ma questo non è bastato a evitare che Maria “la pazza“, così come è stata ribattezzata dai cittadini dell’area flegrea di Napoli, compisse l’ennesima rapina. La donna, 46enne senza fissa dimora, questa volta ha aggredito una 71enne che stava passeggiando lungo via Comunale Napoli nel quartiere di Pianura con l’obiettivo di sottarle la borsa. La malcapitata è stata colpita domenica pomeriggio (26 febbraio) con calci e pugni fino a quando non è caduta in strada e ha mollato la presa.

Nonostante le ferite riportate, per fortuna non gravi, e lo choc subito, la 71enne ha subito segnalato l’episodio alla polizia con gli agenti del locale commissariato intervenuti su indicazione della Centrale Operativa. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato la vittima che ha raccontato quanto successo, fornendo una descrizione dettagliata della donna che poco prima l’aveva aggredita. Descrizione utile perché gli agenti in questione hanno fatto convergere le ricerche sulla 46enne che nei mesi scorsi in più occasioni è stata denunciata dai cittadini e spesso sorpresa in flagrante mentre realizzava furti in abitazione e nei supermercati della zona.

Poco dopo infatti “Maria” è stata rintracciata in viale Traiano, nell’omonimo Rione. Alla vista dei poliziotti, la donna ha tentato di darsi alla fuga ma è stata bloccata e sottoposta a fermo di polizia giudiziaria in quanto gravemente indiziata dei reati di rapina aggravata e lesioni personali nonché denunciata per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Napoli cui è sottoposta.

La 46enne, come già ampiamente documentato in passato, è considerata la ladra del quartiere di Pianura. Molti la conoscono, alcuni hanno denunciano a polizia e carabinieri, con tanto di video e foto, le sue azioni. E’ una donna che dall’inverno 2021, con la Campania tra zona rossa e zona arancione, ha iniziato a girare per le strade del quartiere, provando a raccattare tutto quello che trovava nei pressi di attività commerciali, abitazioni e auto parcheggiate.

“E’ molto agile, si arrampica ovunque e all’improvviso te la trovi nel giardino di casa o proprio dentro l’abitazione”. E’ solo una delle numerose testimonianze sulle malefatte della donna che “ha bisogno di essere aiutata perché tossicodipendente“. Lo scorso ottobre 2021 arrivò a rubare anche nel Vocazionario di Don Giustino Russolillo, proclamato santo la primavera scorsa.

