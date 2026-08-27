Non si ferma più Fabio Paratici. E’ stato da poco ufficializzato il passaggio di Kean al Como e il ds della Fiorentina è già alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Fabio Grosso. Sebbene sia da tempo corteggiato dalla Juve dell’amico Carnevali (amministratore delegato), Paratici sta provando a portare a Firenze Joshua Zirkzee con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto. Il nodo da sciogliere con il Manchester United è proprio sulla cifra del riscatto, ma intanto la Viola può fare lo sgarbo alla Juve, che sta aspettando di cedere David prima di affondare il colpo.

Juve alle strette

Alla Continassa stanno già facendo i conti con questo inserimento della Viola. Gli obiettivi per regalare un altro attaccante a Luciano Spalletti sono tre: oltre all’olandese, ci sono anche Sorloth, in uscita dall’Atletico Madrid, e Mateta del Crystal Palace. E poi c’è il futuro di David da definire: il canadese potrebbe essere inserito nell’affare per arrivare ad uno dei tre attaccanti oppure si proverà a piazzarlo altrove (interessato sembrerebbe il Paris FC).

Kean al Como

Nel frattempo è praticamente fatta per l’arrivo di Moise Kean al Como. I lariani hanno trovato un accordo con la Fiorentina per il trasferimento dell’attaccante alla corte di Fabregas. Il centravanti della Nazionale passa con la formula del prestito pagato 10 milioni di euro, più l’obbligo di riscatto fissato a 25 milioni oltre a bonus facilmente raggiungibili (6 milioni) e più difficili da raggiungere (4 milioni), per un totale di 45 milioni di euro.

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Riccardo Tombolini