E ora provate a dire di no. Continua il pressing del Manchester City per il difensore della Juventus e della Nazionale Andrea Cambiaso, finito nel mirino della squadra di Pep Guardiola in caso di partenza di Kyle Walker, direzione Milano. Una cessione, quest’ultima, quasi scontata visto che il calciatore inglese avrebbe bisogno di cambiare aria per salvare il matrimonio con sua moglie Annie, ora che tra la coppia starebbe tornando il sereno dopo la scoperta della “vita parallela” del giocatore con due figli avuti dall’amante Lauryn Goodman.

Cambiaso al City: la volontà di Guardiola

È così che rassegnatosi alla perdita del suo terzino destro, Guardiola avrebbe chiesto agli Emiri di lanciare un’offerta irrinunciabile per acquistare subito Cambiaso. 25 anni e in grado di ricoprire più ruoli tra difesa e centrocampo: per convincere la Juventus a lasciarlo partire l’offerta che il club starebbe per presentare sarebbe di 60-65 milioni. I bianconeri sarebbero pronti a rilanciare per massimizzare il guadagno, forse a 80, ma già la prima proposta farebbe vacillare. Un tesoretto accumulato da investire su Hancko del Feyenoord o da utilizzare per convincere il Milan a cedere Tomori. Un incastro di mercato tra Manchester, Torino e Milano, tra amore calciomercato e campo.

Juventus – Milan, Cambiaso sarà in campo. La conferma di Motta

La Juventus infatti si prepara ad affrontare proprio i rossoneri, domani alle 18:00. Un match che il giocatore al centro delle voci di mercato vivrà ancora da protagonista. “La squadra sta bene, e abbiamo recuperato alcuni giocatori – ha detto Thiago Motta in conferenza stampa -. Cambiaso? Lo vedo bene e domani giocherà”. Un addio solo ritardato?

