Stavolta De Laurentiis potrebbe cedere alle lusinghe del PSG e lasciare partire Kvaratskhelia. La finestra di calciomercato si è aperta nel segno del Napoli, capace di tesserare in pochi giorni Luis Hasa dal Lecce a titolo definitivo e Simone Scuffet in prestito dal Cagliari. E dopo aver svincolato Mario Rui, il mercato in uscita potrebbe continuare con la cessione del georgiano.

Kvaratskhelia verso Parigi si tratta sugli 80 milioni di euro

A fare la corte all’esterno offensivo è il PSG, che ha rinnovato l’interesse per il giocatore pur offrendo una cifra inferiore a quella richiesta dal Presidente del Napoli, fermo sul prezzo di 80 milioni di euro, senza contropartite. Kvaratskhelia non è incedibile e si negozierà per arrivare a una conclusione positiva e l’entourage del giocatore è già in trattativa con i parigini per strappare le migliori condizioni contrattuali. A ribadire i passi avanti nello svolgimento delle trattative è Fabrizio Romano, che conferma come il giocatore abbia definitivamente “aperto le porte all’addio a gennaio”.

Kvaratskhelia al PSG, il Napoli pensa al sostituto

Nel frattempo, gli azzurri pensano già a come sostituire il georgiano. Antonio Conte può contare su un ritrovato Neres, ma per ripartire senza uno degli uomini simbolo dell’ultimo scudetto, il Napoli dovrà prendere un sostituto all’altezza. Per questo sta monitorando la situazione di Federico Chiesa, ai margini al Liverpool dopo il trasferimento estivo, ma sulla lista c’è anche Edon Zeghrova del Lille. Più distanti dal ruolo del classe 2001, ma valide alternative per il centrocampo, restano Pellegrini e Frattesi. Nelle scorse settimane per la trequarti era stato sondato il romanista, che non parrebbe intenzionato a lasciare la Capitale in fretta e furia. Diversa la situazione dell’interista, che a Milano chiede più spazio, ma che potrebbe partire soltanto a fronte di un’offerta di 45 milioni di euro.

