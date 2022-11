“Forse è meglio spostarsi”, dice l’uomo che sta riprendendo la scena. E magari: una scena da film con un camion di traverso, incendiato in autostrada, il fumo, le persone fuori dalle automobili in coda, bloccata anche l’altra carreggiata, il rumore degli spari mentre si sta consumando un assalto a un portavalori sulla Statale. È successo sulla 131 Carlo Felice, al chilometro 182, nella zona di Giave, provincia di Sassari. Ferite due guardie giurate e una ragazza, ricoverati tutti e tre in ospedale ma non in gravi condizioni.

La strada è la principale della Sardegna, tra Sassari e Cagliari. L’obiettivo dell’assalto, commesso poco prima delle 8 di questa mattina, era il portavalori della ditta Mondialpol. Le immagini che hanno fatto il giro dei media e del web sono state girate dagli automobilisti bloccati sul posto. Che hanno continuato a riprendere per qualche minuto anche mentre si faceva più continua la sequenza di spari. Quando la voce della rapina si è diffusa e dopo che sono arrivati i carabinieri sul posto, hanno preso a dileguarsi. Ritrovata l’auto usata dalla banda per la fuga, in provincia di Nuoro.

I banditi avevano disseminato centinaia di chiodi sulla strada, si legge nella ricostruzione del Corriere della Sera. Erano almeno in sei nel commando ma presumibilmente più numerosi nell’organizzazione dell’assalto. Hanno bloccato un autoarticolato all’altezza dello svincolo con Thiesi, in direzione Cagliari, e hanno costretto l’autista a mettere il mezzo di traverso rispetto al senso di marcia. Ostruite anche le due corsie della strada opposta. Incendiati anche un’auto e un camioncino.

Quando al punto è arrivato il portavalori è stato costretto a fermarsi. I banditi si sono scagliati sul mezzo facendo fuoco. Il blindato trasportava valori e contanti per qualche migliaio di euro. Il bottino di qualche cassetta, non sarebbe così sostanzioso. La banda è riuscita comunque a raggiungere i complici e a fuggire verso i monti della Barbagia, su due auto cui hanno fuoco per cancellare ogni traccia.

I proiettili hanno raggiunto due vigilantes della società portavalori alle gambe: salvati presumibilmente dalla blindatura. Un altro proiettile ha raggiunto una donna che andava al lavoro, sfiorata dalla pallottola sul braccio mentre era in auto. Per pochi centimetri non ha colpito un polmone. Quando polizia e carabinieri sono arrivati sul posto il commando si era ormai dileguato.

La nota dei Carabinieri

I Carabinieri hanno spiegato in serata una nota di riepilogo le circostanze dell’episodio:

Nella giornata odierna, alle ore 08:00, a Giave (SS) lungo il tratto stradale della SS131 km 171 direzione Cagliari ignoti malviventi hanno perpetrato un assalto armato ad un portavalori. Nello specifico, dopo aver creato un blocco stradale mediante l’incendio di due auto, oggetto di furto, minacciavano e costringevano il conducente di un autoarticolato che viaggiava nel senso opposto di marcia affinché predisponesse il proprio veicolo di traverso per impedire il transito del flusso veicolare, sparando contestualmente un colpo di arma da fuoco ad uno pneumatico e sottraendogli le chiavi. Successivamente, un mezzo blindato della società Vigilpol giungeva al blocco stradale dove veniva fatta bersaglio di diversi colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali ferivano ad una gamba due delle tre guardie giurate a bordo del veicolo che, tuttavia, riuscivano a mettersi al riparo.

Nel corso dell’attività delittuosa intervenivano i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna i quali ingaggiavano un conflitto a fuoco che costringeva i rapinatori a mettersi in fuga, allarmati anche dall’arrivo di numerose pattuglie presenti sul territorio. Individuata la via di fuga, gli stessi dopo aver esploso numerosi colpi di arma da fuoco uno dei quali colpiva un passante ad un braccio, facevano perdere le proprie tracce in Bolotana loc. Badde Salighes, dove poco dopo venivano rinvenute le due autovetture verosimilmente utilizzate per la fuga, completamente bruciate. I feriti venivano trasportati presso L’Ospedale di Sassari non in pericolo di vita. Sono in corso le attività di indagine da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari sotto la direzione della Procura della Repubblica di Sassari.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

