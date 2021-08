Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 6, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, tra i caselli di Monselice e Terme Euganee, in direzione Padova.

Nei pressi del chilometro 91 un mezzo pesante ha tamponato violentemente un autobus con a bordo numerosi passeggeri. L’impatto ha provocato il ferimento di nove persone, per fortuna nessuna è stata segnalata in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso, il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia e più pattuglie della Polstrada. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: il tamponamento potrebbe essere avvenuto per un guasto meccanico del mezzo pesante o per un colpo di sonno o una distrazione del suo conducente.

Il tratto compreso tra Monselice e Terme Euganee è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi e al suo interno si sono registrati fino a due chilometri di coda. Per gli automobilisti diretti verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, è consigliata la percorrenza della SS 16 Adriatica per rientrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.

