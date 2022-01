La Campania va verso la Zona Gialla in un’Italia che si colora sempre più di Giallo. Da domani saranno 11 i territori, nove Regioni e due Province Autonome, ad aver completato il passaggio – con le ultime Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia che si aggiungeranno a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano. Sono oltre un milione e 20mila intanto i contagiati attualmente dal covid-19 in Italia.

Il bollettino di ieri ha riportato 141.262 nuovi positivi e un tasso di positività in crescita al 13%, 111 i morti. In Campania ieri sono stati registrati altri 13.888 casi contro i 14.587 del 31 dicembre, equivalenti al 10,5% di positivi al tampone (contro il 9,93% del giorno prima), con 7 decessi e un nuovo record di attualmente positivi in un giorno, 12.860 in più. Al momento i malati di Covid della Regione sono dunque in totale 90.386.

Sono stati 7 ieri i nuovi ricoverati a entrare nei reparti di terapia intensiva della Regione, 11 quelli ricoverati in altri reparti. Non si registravano tanti ricoverati in terapia intensiva, 55 su 656 posti, dallo scorso 2 giugno. Per quanto riguarda i parametri: fissato al 10% il tasso di occupazione delle terapie intensive e al 15% per quelle di terapia ordinaria. Le terapie intensive sono all’8,4%, le aree ordinarie al 21,7%, con 686 posti occupati, e quindi da tempo in Zona Gialla.

Resta comunque una certa distanza di sicurezza dalla Zona Arancione. La Zona Arancione scatta invece con un’occupazione dal 20% delle rianimazioni e del 30% nelle altre aree di degenza. I parametri della Zona Rossa sono fissati invece al 30% e al 40%. In entrambi i casi le soglie sono piuttosto lontane.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano