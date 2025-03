Supportare i progetti di ricerca, clinici e di innovazione della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, impegnata in questa fase nel percorso di accreditamento come IRCCS nella disciplina delle patologie dell’apparato locomotore. È l’obiettivo del nuovo Advisory Board scientifico annunciato alla presenza, tra gli altri, del presidente Carlo Tosti, dell’ad e dg Paolo Sormani e del direttore scientifico Vincenzo Denaro. Sei i membri del board, tra cui Randy W. Schekman (Premio Nobel per la Medicina), Giuseppe Remuzzi, Michael Tobias Hirschmann, Ivan Martin, Javed Parvizi e Daisuke Sakai.

In foto: Carlo Tosti (Presidente Policlinico Campus Bio- Medico), Randy W. Schekman (Premio Nobel), Vincenzo Denaro (Direttore Scientifico Policlinico Campus Bio-Medico), Paolo Sormani (AD Policlinico Campus Bio-Medico)

Eleonora Tiribocchi

