Un Canadair è precipitato dopo essersi schiantato alle pendici dell’Etna, nella zona di Linguaglossa, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio. Non si hanno al momento notizie sui due piloti a bordo e sulle cause dell’incidente. Sul posto sono presenti soccorritori, carabinieri e personale del 118, compresa una squadra degli esperti Speleo alpino fluviale (Saf). Presente anche un elicottero del corpo forestale della Regione Siciliana. “Le mie squadre lo hanno visto precipitare, poi il fumo. L’aereo è completamente distrutto” ha dichiarato all’AGI il capo della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina.

Il canadair, che era partito da Lamezia Terme, poco prima aveva effettuato un rifornimento di acqua a Giarre. Probabilmente, ipotizza sempre Cocina, il velivolo potrebbe essere precipitato a causa “dell’urto della carena contro la costa della montagna”.

