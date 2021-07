Cane randagio ucciso a colpi d’arma da fuoco nel Napoletano. E’ quanto accertato dai carabinieri della tenenza di Ercolano che martedì sera, 27 luglio, hanno raccolto la segnalazione di due cittadini del posto, impegnati nel volontariato, che avevano travato l’animale morto a causa delle ferite d’arma da fuoco.

La scoperta è avvenuta in via della Barcaiola zona frequentata dai due volontari che si prendevano cure del cane. Sul posto anche i medici dell’Asl veterinaria Napoli 3 Sud di Portici per la successiva autopsia. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

